اليوم السابع
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فى زمن كورونا.. كيف تطلب تعديل خدمة أو صيانة للغاز بمنزلك "أون لاين"؟

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:00 ص
فى زمن كورونا.. كيف تطلب تعديل خدمة أو صيانة للغاز بمنزلك "أون لاين"؟ توصيل الغاز - أرشيفية
كتبت مروة الغول

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تعد عمليات صيانة "فك وتركيب" وصلات الغاز بالمنزل من الأمور المهمة التى لا بد من الرجوع فيها للمختصين بشركات توصيل الغاز للمنازل، وبالأخص شركة الغاز التى قامت بتوصيل الغاز لمنزلك، وذلك لأن التعامل مع الغاز الطبيعى من الأمور الخطرة، والتى لا بد من اتباع معايير خاصة بالسلامة والصحة المهنية عند التعامل معها، وذلك تتيح شركات الغاز الطبيعى خدمات "فك أو تركيب "جهاز "سخان أو بوتجاز"، وأيضاً فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز وفيما يلى خطوات طلب الحصول على الخدمة "أون لاين".
 
1- يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى لشركة الغاز التابع لها العميل.
2- يتم تحديد نوع الخدمة أما لتعديل مسار الغاز أو فك لعمل ديكور بالمنزل أو استبدال أجهزة سخان أو بوتاجاز .
3- يتم وضع رقم المشترك الموجود فى إيصال الغاز.
4- ثم كتابة الاسم والمنطقة والعنوان بالكامل ورقم الموبيل ونوع العقار "شقة أو فيلا أومحل تجارى" وكتابة البريد الإلكترونى الشخصى.
5- يتم إرفاق صورة إثبات الشخصية سواء كانت "بطاقة رقم قومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة  وإرفاق صورة إيصال الغاز".
6- بعد حصول شركة الغاز على تلك البيانات بشكل صحيح تقوم بإرسال الفني المتخصص لصيانه "فك وتركيب" وصلات الغاز بالمنزل.

الغاز

فك وصيانة وصلات الغاز

كيف تطلب تعديل خدمة أو صيانة للغاز بمنزلك أون لاين

صيانة الغاز

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