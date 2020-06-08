فنزويلا: وصول طائرة من إيران محملة بمساعدات لمكافحة كورونا

رويترز

قالت حكومة فنزويلا، اليوم الاثنين، إن رحلة جوية محملة بمساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا وصلت من إيران التي أصبحت حليفا مهما للبلد الواقع بأمريكا الجنوبية في ظل العقوبات الأمريكية.

فى سياق أخر،أعلن وزير الخارجية الفنزويلى، خورخى أرييزا، أن زعيم المعارضة ، خوان جوايدو موجود فى السفارة الفرنسية فى كاراكاس، وذلك بعد أيام من تلمح الرئيس نيكولاس مادورو إلى أن جوايدو "مختبئ" فى إحدة الممثليات الدبلوماسية.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فقد طالبت النيابة العامة في فنزويلا من المحكمة العليا، الاسبوع الماضى، إعلان حزب "الإرادة الشعبية" بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو "تنظيماً إرهابياً"، وذلك على خلفية اتهامها الحزب وزعيمه بتدبير محاولة غزو للبلاد تم إحباطها في مطلع مايو الجاري.