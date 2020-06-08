اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض فرحين وغلق مقهى وتشميع 14 محلاً تجاريًا بقرى طوخ لمخالفتها حظر التجول

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:36 ص
فض فرحين وغلق مقهى وتشميع 14 محلاً تجاريًا بقرى طوخ لمخالفتها حظر التجول فض فرح شعبي بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ في القليوبية، بقيادة سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، حملة موسعة على قرى المركز بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

ومن ناحيته أكد سمير عمر نائب رئيس المدينة، أن الحملة شملت قرى دائرة الوحدة المحلية بكفر منصور وقرى دائرة الوحدة المحلية بمشتهر، وقرى دائرة الوحدة المحلية بميت كنانة، وأسفرت الحملة عن فض فرح بقرية عرب الرواشدة دائرة الوحدة المحلية بميت كنانة، وفرح بقرية عزبة البية دائرة الوحدة المحلية بمشتهر.

وتابع، أن الحملة أسفرت أيضًا عن غلق مقهى والتحفظ على المضبوطات بقرية كفر منصور، وغلق وتشميع ١٤ محلا تجاريا وحرفيا مخالفين لقرار الحظر بقرى الحصة ومشتهر، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والليلة من فض أسواق وفض أفراح ومتابعة غلق المحلات التجارية والحرفية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وأشار، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة تبذل جهودًا كبيرة للتصدى لفيروس كورونا، كما أنه يتوجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ومنها ارتداء الكمامات فى الأسواق والمحلات التجارية وتجنب أماكن التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

 

 

تشميع المحال المخالفة

تشميع المحال المخالفة

 

غلق المحال المخالفة
غلق المحال المخالفة

 

غلق محال تجارية مخالفة
غلق محال تجارية مخالفة

 

فض أفراح شعبية مخالفة
فض أفراح شعبية مخالفة

 

متابعة فض الأفراح
متابعة فض الأفراح

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

مدينة طوخ

حملة مكبرة

فض أفراح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الاشغالات بحى شرق شبرا الخيمة

الأحد، 07 يونيو 2020 06:02 م

بعد إصابة موظفين إداريين..تعليق العمل بنقابة المهندسين بالقليوبية أسبوع

الأحد، 07 يونيو 2020 02:54 م

محافظ القليوبية لرؤساء المدن الجدد: خدمة المواطنين أولوية قصوى

الأحد، 07 يونيو 2020 02:39 م

"مياه القليوبية" توقع بروتوكول "التخلص الآمن للصرف الصحي" بمشاركة مجتمعية

الأحد، 07 يونيو 2020 02:26 م

بدا مشواره منه.. حسام باولو يشارك في تنجيل ملعب مركز شباب صنافير بقليوب.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 02:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة