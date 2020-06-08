فض فرحين وغلق مقهى وتشميع 14 محلاً تجاريًا بقرى طوخ لمخالفتها حظر التجول

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ في القليوبية، بقيادة سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، حملة موسعة على قرى المركز بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

ومن ناحيته أكد سمير عمر نائب رئيس المدينة، أن الحملة شملت قرى دائرة الوحدة المحلية بكفر منصور وقرى دائرة الوحدة المحلية بمشتهر، وقرى دائرة الوحدة المحلية بميت كنانة، وأسفرت الحملة عن فض فرح بقرية عرب الرواشدة دائرة الوحدة المحلية بميت كنانة، وفرح بقرية عزبة البية دائرة الوحدة المحلية بمشتهر.

وتابع، أن الحملة أسفرت أيضًا عن غلق مقهى والتحفظ على المضبوطات بقرية كفر منصور، وغلق وتشميع ١٤ محلا تجاريا وحرفيا مخالفين لقرار الحظر بقرى الحصة ومشتهر، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والليلة من فض أسواق وفض أفراح ومتابعة غلق المحلات التجارية والحرفية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وأشار، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة تبذل جهودًا كبيرة للتصدى لفيروس كورونا، كما أنه يتوجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ومنها ارتداء الكمامات فى الأسواق والمحلات التجارية وتجنب أماكن التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

تشميع المحال المخالفة



غلق المحال المخالفة



غلق محال تجارية مخالفة



فض أفراح شعبية مخالفة