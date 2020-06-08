فريق طبى بمستشفى بنها التعليمى يجرى عملية جراحية لمريض مصاب بكورونا ..صور

القليوبية نيفين طه

نجح فريق طبى على أعلى مستوى بمستشفى بنها التعليمى والمخصصة لاستقبال حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية، فى إجراء عملية فتق أريبى مختنق؛ وصرحت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك العملية الجراحية أجريت لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوزة بالمستشفى يدعى أحمد رمضان حسانين، وأنه أجرى تلك العملية كلا من الأطباء محمد على الهربيطى زميل الجراحة العامة، مساعد الجراح الدكتور نادى احمد محمود استشارى الجراحة العامة ونائب رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد سعيد اخصائى التخدير، ومن تمريض العمليات جيهان فوزى محمد، وشيرين عبدالنبى مبروك، وصابر سليمان، وكريمة عبد المقصود.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، والمخصصة لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد، على واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبى لرغبتهم فى الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يعانى كثيرا بجانب محاربة الوباء فى محاربة قلة الوعى من قبل بعض المواطنين.

وأشارت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوضع اليوم تحسن بعض الشىء، فالمترددون على المستشفى التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى إلا للمريض فقط، فى ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى، منوها أن بالمستشفى 61 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة.

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمى، أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات الغير مخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأكدت خليفة على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط مؤكدة أن بابها مفتوح وهى فى مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا.