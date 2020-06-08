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فحص لعدد من سكان مدينة إيطالية يرصد أجساما مضادة لكورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:38 م
فحص لعدد من سكان مدينة إيطالية يرصد أجساما مضادة لكورونا.. اعرف التفاصيل محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال مسؤولون بقطاع الصحة في إيطاليا، إن مسحا شمل جزءا من سكان مدينة برجامو بشمال البلاد رصد أجساما مضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا لدى أكثر من نصفهم تقريبا.

وأظهر المسح أن 57 % من بين 9965 فردا خضعوا لاختبارات دم في الفترة بين 23 أبريل وحتى الثالث من يونيو  لديهم أجساما مضادة مما يشير إلى تعرضهم لفيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن المسح كان واسعا بدرجة كافية ليكون مؤشرا يعتمد عليه في معرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا داخل برجامو التي أصبحت بؤرة انتشار الوباء في إيطاليا.

واكتُشفت أجسام مضادة لدى أكثر من 30 % فقط من 10404 أفراد بالأطقم الطبية الذين خضعوا لاختبارات رغم تعرضهم لمخاطر أكبر في الإصابة مقارنة بغيرهم.

وذكر المركز الوطني للإحصاءات في تقرير نشر في مطلع مايو أن عدد الوفيات في المدينة ارتفع 568 % في مارس مقارنة بمتوسطه في الفترة بين عامي 2015 و2019 مما يجعلها أشد المدن الإيطالية تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات.

وسجلت إيطاليا نحو 34 ألف وفاة وزهاء 235 ألف إصابة بفيروس كورونا وسجل إقليم لومبارديا الذي يضم برجامو أكثر من 16 ألف وفاة.


ايطاليا

كورونا

اجسام مضاده لكورونا

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مسح كورونا

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