اليوم السابع
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غرامات مالية لـ7 محال بقليوب لاختراقهم حظر التجوال

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:45 م
غرامات مالية لـ7 محال بقليوب لاختراقهم حظر التجوال غلق محلات - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب ، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية على أصحاب  7 محال بدائرة المركز، أخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من العميد  هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركزةبقيادة المقدم اسلام مسعد  رئيس مباحث القسم ، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 7 محال بدائرة المركز ، أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ،، وجرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

كورونا

اخبار مصر

القليوبية

حظر التجول

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