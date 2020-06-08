اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 05:57 م
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عمدة موسكو: استمرار ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بالأماكن العامة

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:23 م
عمدة موسكو: استمرار ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بالأماكن العامة موسكو - أرشيفية
أ ش أ

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أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجى سوبيانين، اليوم الإثنين، أنه يتوجب على سكان موسكو، ارتداء الكمامات والقفازات فى الأماكن العامة كالسابق، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعى.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن عمدة موسكو قوله في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: " "يجب على سكان العاصمة ارتداء الأقنعة والقفازات والمحافظة على المسافة الاجتماعية في الأماكن العامة، ويجب على جميع الشركات والمنظمات الامتثال بوضوح للمتطلبات الصحية".
وكان سوبيانين قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، رفع جميع القيود الخاصة بالعزل المنزلي ابتداء من غد الثلاثاء.
وكان سوبيانين قد وقع، في وقت سابق من الشهر المنصرم، على قرار بشأن تمديد وضع العزل الذاتي في العاصمة والإجراءات التقييدية الأخرى حتى 14 يونيو، على خلفية انتشار "كوفيد-19".


موسكو

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