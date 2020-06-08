اليوم السابع
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عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين بعد الإصابة بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 55 شهيدا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:41 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين بعد الإصابة بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 55 شهيدا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 55 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا، والدكتور خالد عبد الغفار الضرغامى، من شباب أطباء منوف، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.
 
يأتى ذلك، بعد إعلان الدكتور إبراهيم الزيات، وفاة 6 أطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأثنين، هم: الدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات  بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها، ليُصبح إجمالى من تم إعلان وفاته اليوم من الأطباء حتى الآن 8 أطباء.
 
كانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.
 
 
 

نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

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