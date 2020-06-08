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عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى تخدير بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ53 شهيدا

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:15 ص
عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى تخدير بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ53 شهيدا الدكتور عزت فهمى صليب أستشارى التخدير والعناية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 53 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه. 
 
كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 52 طبيبا، بعد إعلان وفاة 5 أطباء اليوم الإثنين، هم: الدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات  بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.
 
كما خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

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