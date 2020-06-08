عريقات يجرى مباحثات متعددة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية فى فلسطين

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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية فى فلسطين لكل من الصين، وتشيلى، والهند، وجنوب أفريقيا، واستراليا، واليابان، سياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المحادثات أكدت التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال ومبدأ الدولتين على حدود 1967.

وظهر خلال المحادثات أن هناك ائتلاف دولي ضد الضم وسياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية المدعومة من إدارة الرئيس الامريكي ترامب وفريقه المزعوم للسلام.

وفي سياق متصل، استقبل عريقات، سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب، حيث أطلعه على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، والرد الدولي والعربي والإسلامي المنتظر على إعلان نتنياهو ضم أراضي فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على مواقف سلطنة عُمان، والتي أساسها التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ونبذ كافة ما يتعارض مع هذه الأسس.