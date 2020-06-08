عريس فوتوسيشن قصار القامة:قررت تحدى التنمر ورأيت الفرحة بعد إعلان حبنا للجميع

القليوبية - نيفين طه

قال حسام سامى صاحب فوتوسيشن عروسان قصار القامة بالقليوبية، أنه مقيم بقرية طحوريا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وأنه تعرض للكثير من التنمر أثناء سيرة بمفرده فى الشارع إلا أنه تحدى كل ذالك وقرر أن ينجح بحياتة ليؤسس أسرة وأولاد ، وأشار فى تصريح خاص " لليوم السابع " ،إلى أنه حصل على مؤهل دبلوم تجارة ولدية سوبر ماركت يعمل به حاليا ، وأنه تعرف على خطيبتة أمل أبراهيم المقيمة ببلدة سنهوة التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ، عن طريق بعض الأهل وحدث وفاق وحب بينهما، وقررا أن يعلنا خطوبتهما أمام جميع من خلال فوتوسيشن بسيط جمعهما دون أى تجمعات من الأهل ، متخدين كافة الإجراءات الأحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى أنه كان متخوفا من الخروج إلى الشارع بصحبة خطيبتة ، لانه تعرض لكثير من التنمر ، إلا أنه قرر التحدى ومواجهه المجتمع ، مضيفا أنه وجد ترحابا وفرحة وسط الجميع الذين أصروا على المباركة لهما وسط ملامح مليئة بالفرحة، وطالب الأهالى بعدم التنمر من أى شخص لأنه خلق الله ولابد أن نشكرة على خلقه.

وكان قد نال "فوتوسيشن" لشاب وفتاة من قصار القامة خلال احتفالهما بالخطوبة بإحدى قرى القليوبية ، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث حرص الجميع على تقديم التهنئة لهما بمناسبة خطوبتهما، وتضمن "الفوتوسيشن"، ظهور العروسين آمال إبراهيم وحسام سامى من قرية طحوريا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى مظهر جميل أسعد قلوب المتابعين وتنموا لهم حياة سعيدة .

فيما رفع عدد من قصار القامة شعار "عشان صحتك وعشان أسرتك وبلدك خليك فى بيتك"، تزامنا مع مبادرة خليك فى بيتك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو من انتاجهم يضم عددا من أبطال قصار القامة منهم كابتن حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الاثقال لقصار القامة، وأحمد وحيد لاعب كرة القدم قدم بفريق منتخب القاهرة لقصار القامة فى مصر، ومحمد سعودى لاعب كرة قدم بنفس الفريق، وهبة اسامة لاعبة تنس ارضى .

وقالت كابتن حنان فؤاد، أن فكرة الفيديو هو نوع من التوعية ورسالة من قصار القامة لكل المصريين بالجلوس فى المنزل لمواجهة فيروس كورونا وحماية البلد من الخطر الذى نعيشه، وقامت هبة أسامة وهى لاعبة تنس ومصممة جرافيك بضم الفيديوهات وعمل مونتاج لها.

واضافت: العزل المنزلى من اكثر طرق الوقاية أهمية ويجب علينا جميعا أن نخضع له ونتبع التعليمات الحكومية حتى نقضى على الوباء وتعود مصر سالمة كما كانت .

وتابعت فؤاد:" اقعد فى بيتك وحافظ على صحتك"، هى الكلمات التى اتفقنا عليها جميعا فى الفيديو وادعو الجميع أن يلتزم بالتعليمات وأن يكون هناك وعى بدل الذعر والاشاعات التى ينشره البعض على السوشيال ميديا

العروسين حسام وأمل

العروسين حسام وأمل

العروسين حسام وأمل

العروسين حسام وأمل

العروسين حسام وأمل

العروسين حسام وأمل

العروسين حسام وأمل

العروسة أمل