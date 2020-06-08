اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عريس فوتوسيشن قصار القامة:قررت تحدى التنمر ورأيت الفرحة بعد إعلان حبنا للجميع

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:21 م
عريس فوتوسيشن قصار القامة:قررت تحدى التنمر ورأيت الفرحة بعد إعلان حبنا للجميع العروسين حسام وأمل
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حسام سامى صاحب فوتوسيشن عروسان قصار القامة بالقليوبية، أنه مقيم بقرية طحوريا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وأنه تعرض للكثير من التنمر أثناء سيرة بمفرده فى الشارع إلا أنه تحدى كل ذالك وقرر أن ينجح بحياتة ليؤسس أسرة وأولاد ، وأشار فى تصريح خاص " لليوم السابع " ،إلى أنه حصل على مؤهل دبلوم تجارة ولدية سوبر ماركت يعمل به حاليا ، وأنه تعرف على خطيبتة أمل أبراهيم المقيمة ببلدة سنهوة التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ، عن طريق بعض الأهل وحدث وفاق وحب بينهما، وقررا أن يعلنا خطوبتهما أمام جميع من خلال فوتوسيشن بسيط جمعهما دون أى تجمعات من الأهل ، متخدين كافة الإجراءات الأحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى أنه كان متخوفا من الخروج إلى الشارع بصحبة خطيبتة ، لانه تعرض لكثير من التنمر ، إلا أنه قرر التحدى ومواجهه المجتمع ، مضيفا أنه وجد ترحابا وفرحة وسط الجميع الذين أصروا على المباركة لهما وسط ملامح مليئة بالفرحة، وطالب الأهالى بعدم التنمر من أى شخص لأنه خلق الله ولابد أن نشكرة على خلقه.

وكان قد نال "فوتوسيشن" لشاب وفتاة من قصار القامة خلال احتفالهما بالخطوبة بإحدى قرى القليوبية ، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث حرص الجميع على تقديم التهنئة لهما بمناسبة خطوبتهما، وتضمن "الفوتوسيشن"، ظهور العروسين آمال إبراهيم وحسام سامى من قرية طحوريا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى مظهر جميل أسعد قلوب المتابعين وتنموا لهم حياة سعيدة .

فيما رفع عدد من قصار القامة شعار "عشان صحتك وعشان أسرتك وبلدك خليك فى بيتك"، تزامنا مع مبادرة خليك فى بيتك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو من انتاجهم يضم عددا من أبطال قصار القامة منهم كابتن حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الاثقال لقصار القامة، وأحمد وحيد لاعب كرة القدم قدم بفريق منتخب القاهرة لقصار القامة فى مصر، ومحمد سعودى لاعب كرة قدم بنفس الفريق، وهبة اسامة لاعبة تنس ارضى .

وقالت كابتن حنان فؤاد، أن فكرة الفيديو هو نوع من التوعية ورسالة من قصار القامة لكل المصريين بالجلوس فى المنزل لمواجهة فيروس كورونا وحماية البلد من الخطر الذى نعيشه، وقامت هبة أسامة وهى لاعبة تنس ومصممة جرافيك بضم الفيديوهات وعمل مونتاج لها.

واضافت: العزل المنزلى من اكثر طرق الوقاية أهمية ويجب علينا جميعا أن نخضع له ونتبع التعليمات الحكومية حتى نقضى على الوباء وتعود مصر سالمة كما كانت .

وتابعت فؤاد:" اقعد فى بيتك وحافظ على صحتك"، هى الكلمات التى اتفقنا عليها جميعا فى الفيديو وادعو الجميع أن يلتزم بالتعليمات وأن يكون هناك وعى بدل الذعر والاشاعات التى ينشره البعض على السوشيال ميديا

 

FB_IMG_1591471642639
العروسين حسام وأمل

 

FB_IMG_1591473177260
العروسين حسام وأمل

 

 

FB_IMG_1591473179724
العروسين حسام وأمل

 

 

FB_IMG_1591473181767
العروسين حسام وأمل

FB_IMG_1591473185413

العروسين حسام وأمل

FB_IMG_1591473188226

العروسين حسام وأمل

FB_IMG_1591473190825

العروسين حسام وأمل

FB_IMG_1591473193252

 
العروسة أمل

 


تنمر

القليوبية

قصار القامة

اخبار مصر

فوتسيشن

عريسين قصار القامة

قرية طحوريا

مركز شبين القناطر

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. "خليك فى بيتك" مبادرة أبطال قصار القامة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:04 م

إكسترا نيوز تستعرض مخاطر التنمر الإلكترونى.. وتكشف كيف ساهمت السوشيال في انتشار الظاهرة.. وأول عارضة أزياء لقصار القامة تكشف قصتها مع السخرية.. وسيدة عزبة الهجانة: فرحت لقاء الرئيس وأتلقى معاملة جيدة بالمستشفى

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:05 ص

أول عارضة أزياء لقصار القامة تكشف قصتها مع التنمر

الخميس، 13 فبراير 2020 11:41 م

الجميلة الملهمة.. نسمة ممدوح أول فاشونيستا لقصار القامة

الخميس، 06 فبراير 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة