طيران العال الإسرائيلية: لا يمكننا استئناف الرحلات بدون دعم من الدولة

رويترز

مددت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الاثنين، إجازة غير مدفوعة الأجر لخمسة آلاف و800 عامل حتى الحادي والثلاثين من يوليو وقالت إنه بدون مساعدة من الدولة فإنها لن يكون بمقدورها استئناف العمليات حال إعاد فتح حدود البلاد المغلقة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأبقت العال أمس الأحد، على تعليق الرحلات التجارية المجدولة حتى الثلاثين من يونيو لكنها قالت إنها ستواصل استخدام طائراتها للشحن ورحلات متقطعة للركاب.

وفي حين خففت إسرائيل قيودها المرتبطة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الركاب الوافدين ما زال يتعين عليهم أن يعزلوا أنفسهم وما زال حظر على دخول الأجانب إلى البلاد ساريا.

وبسبب ضعف الطلب أوقفت العال الرحلات في أواخر مارس ومددت التعليق أكثر من مرة.

وتسعى الناقلة الإسرائيلية للحصول على قروض تدعمها الدولة بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في اجتياز أزمة فيروس كورونا.