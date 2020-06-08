اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 12:55 م
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ضبط 85 علبة أدوية محظور تداولها وكمامات مجهولة المصدر بالبحيرة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:47 م
ضبط 85 علبة أدوية محظور تداولها وكمامات مجهولة المصدر بالبحيرة حملات تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة  بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة حملة مفاجئة على الاسواق والصيدليات لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

واسفرت الحملة عن ضبط عدد 85 علبة أدوية بشرية ومنشطات وفيتامينات مختلفة الأنواع والأحجام غير مصرح بها من وزارة الصحة ومحظور تداولها لخطورتها علي الصحة ومعروضة للبيع داخل صيدلية بشرية بدمنهور.
  
كما تم ضبط عدد 350 كمامة طبية تباع بسعر أعلي من سعر فاتورة الشراء وغير مطابقه للمواصفات الطبية ومعروضه للبيع بمركز مستلزمات طبيه بدمنهور، وكذلك تم ضبط عدد 50 كرتونة صلصه طماطم مجهولة المصدر داخل مركز توزيع مواد غذائية.  
 
كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمعروضة للبيع بسوبر ماركت منها البسكويت والبطاطس المقلية والعصائر والحلويات وأنواع مختلفة من الأجبان المتنوعة.  

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف  مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

 





























 

 


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