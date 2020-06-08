اليوم السابع
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ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم بانجو وأسلحة نارية و789 هاربا بأسوان

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:55 ص
ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم بانجو وأسلحة نارية و789 هاربا بأسوان بانجو - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية، لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا، شملت ضبط 7 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم نصف كيلو جرام من نبات البانجو ، و30 جرام حشيش وأقراص مخدرة بغرض ترويجها على عملائهم ، و5 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، تم التحفظ على المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة .


كما نفذت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا .

وفى مجال قضايا تنفيذ الأحكام، شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، أسفرت عن ضبط 789 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان ، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 163 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 32 هاربا من جنح الحبس المستأنف .


 كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 411 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 179 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتم ضبط (4) محكوم عليهم فى قضايا جنايات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم ، وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 


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