اليوم السابع
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ضبط 46 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:20 م
ضبط 46 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لتطهير بؤر تجارة المخدرات، وضبط المتهمين بحيازتها، بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 46 متهما بحوزتهم 2075 جرام حشيش، و452 قرصا مخدرا، و1034 جرام هيروين، بالإضافة إلى ضبط 680 جراما من مخدر الشادو، و150 جراما من مخدر الايس، و1070 جرام استروكس، و60 جرام بودر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34 أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله حال إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


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