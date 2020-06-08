اليوم السابع
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ضبط 350 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات ومنشطات غير مصرح بها بالبحيرة

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:58 م
ضبط 350 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات ومنشطات غير مصرح بها بالبحيرة جانب من الحملة
البحيرة – ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة عده حملات تموينيه بالإشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلى  بنطاق مراكز دمنهور وادكو وايتاى البارود وكوم حمادة.

وذلك فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنه ـ محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع  للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها و التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

أسفرت الحملات عن أولا بمركز ومدينة دمنهور ضبط 85 علبه أدويه بشريه ومنشطات وفيتامينات مختلفة الأنواع والأحجام غير مصرح بها من وزارة الصحة ومحظور تداولها لخطورتها علي الصحة ومعروضه للبيع داخل صيدليه بشريه بدمنهور. 

 ضبط 350  كمامه طبيه تباع بسعر أعلي من سعر فاتورة الشراء وغير مطابقه للمواصفات الطبية ومعروضه للبيع بمركز مستلزمات طبيه بدمنهور، ضبط عدد  50 كرتونة صلصه طماطم مجهولة المصدر داخل مركز توزيع مواد غذائية. 

ضبط 30 عبوة چيلي ووزن العبوة 4,5 كجم لتزيين الحلويات داخل مصنع غير مرخص وغير حاصل علي سجل صناعي ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر. 

ضبط كميات كبيره من السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمعروضة للبيع بسوبر  ماركت منها البسكويت والبطاطس المقلية والعصائر والحلويات و أنواع مختلفه من الأجبان المتنوعة. 

تم ضبط 38 مخبز تنتج الخبز البلدي المدعم ناقص الوزن القانونى، وضبط 2 مخبز لتصرفهما في كميات من الدقيق المدعم تبلغ في المخبز الأول 12 شيكاره وفي الثاني 10  شكائر.

بمركز ومدينة إيتاى البارود ضبط كمية قدرها 5 برميل بلاستيك زيتون اسود وأخضر  وزن الواحد 100 كيلو جرام وكذلك خمسة برميل بلاسيك مخللات جزر وزن الواحد 100 كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الادمى، ضبط 6 محلات بقاله ومبيدات واجهزة كمبيوتر غير معلنة عن الأسعار.

بمركز ومدينة ادكو تم ضبط 337 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية حيث  تم ضبط محل مبيدات زراعية بادكو شارع بورسعيد لحيازته وعرضه 279 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكذا ضبط محل مبيدات زراعية بقرية الحلواني مركز ادكو  لحيازته وعرضه 68 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية .

- ضبط محل جزارة بادكو شارع جمال عبد الناصر لحيازته وعرضه  لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و محل جزارة بادكو شارع سعد زغلول لحيازته وعرضه  لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بمركز ومدينة كوم حماده ضبط مخبز بلدي متصرفا في 24 شكاره دقيق بعد مطابقه رصيد الماكينه علي الرصيد الفعلي، ضبط  1400 رغيف بلدي قام احد الاشخاص بتجميعها كما تم ضبط  540 رغيف قام بتجميعها اخد الاشخاص، ضبط 8 مخابر بلديه تنتج خبز بلدي ناقص الوزن وكان مقدار النقص يتراوح ما بين 25جرام الي 7جرامات.

 

 


محافظه البحيره

أخبار مصريه

حملات تمونيه

منشطات

صحه البحيره

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