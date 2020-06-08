ضبط 33 طن أقماح بغير صالحة قبل توريدها للصوامع بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج ، حملة مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ، وقادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين،والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية "عبد المسيح ر ب ص" 32 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة ، أثناء قيادته السيارة رقم محدده محملة بكميات من القمح غير صالحة للاستهلاك الادمى " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح – وتم ضبط " 33 " طن ، " 720 " كجم أقماح .

كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة وجـــارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.