اليوم السابع
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ضبط 3 تجار لبيعهم 3500 علبة سجائر فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:06 م
ضبط 3 تجار لبيعهم 3500 علبة سجائر فى السوق السوداء بالبحيرة سجائر مجهولة المصدر
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة  بالإشتراك  مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على الأسواق وذلك لمواجهة تهريب السلع إلى السوق السوداء واستغلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتبغ لكسب أرباح غير مشروعة، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط أحد تجار السجائر ومندوب التوزيع لقيامهم  بالتلاعب في 2500 علبة سجائر من حصص السجائر الخاصة ببعض التجار والمحلات والتصرف فيها في السوق السوداء التربح والكسب غير المشروع.

كما تم ضبط أحد التجار لقيامه بالتصرف في كمية قدرها  1000 علبة سجائر كليوباترا في السوق السوداء وعدم عرضها للبيع في المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط 7 محلات لبيع السجائر بأنواعها بازيد من السعر المحدد وتم التحفظ على المضبوطات

وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف  مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

 


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