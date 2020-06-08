ضبط مدير تخليص جمركى لتورطه فى تنظيم عمليات هجرة غير شرعية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "مدير تخليص جمركى بإحدى الشركات" لضلوعه فى عمليات هجرة غير شرعية بإستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لإثبات بيانات على غير الحقيقة للمهاجرين غير الشرعيين بإعتبارهم من أصحاب المنشآت التجارية، لإستخراج جوازات سفر بذات المهنة وتسهيل إستخراج تأشيرات من السفارات الأجنبية.

وعُثر بحوزته على "جهاز كمبيوتر– طابعتين – تليفون محمول – كمية من المستندات والفواتير والإيصالات - سجل تجارى - مبلغ مالى"، وإعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .