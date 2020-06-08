اليوم السابع
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ضبط شخصين لإقامتهما حفل زفاف بالدقهلية بالمخالفة لقرار الحكومة

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:26 م
ضبط شخصين لإقامتهما حفل زفاف بالدقهلية بالمخالفة لقرار الحكومة حفل زفاف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإقامة حفل عرس بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وكانت الحكومة قررت فرض حظر حركة الطرق جزئيا وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


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