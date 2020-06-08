صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد إحلال وتجديد مستشفى صدر إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تجهيز مستشفى صدر إسنا لتحويلها للعزل بعد التوسعة وتوفير الفرش بالكامل لها بالتعاون مع المجتمع المدنى وأهل الخير ، حيث قام نائب المحافظ برفقة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، ولجنة من وزارة الصح، بجولة لمتابعة مستشفى حميات الصدر بإسنا.

وتابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة دعم الحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والمسحات والتجديدات ، وأعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدرية داخل المستشفي، وأشاد بجهود العمل الميدانى المبذولة من رائدة العمل الاجتماعى بإسنا أمل محمد السايح صاحبة مبادرة بنات تتحدى كورونا، لمشاركتها يد بيد ووقوفهم بجانب الدولة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

ومن جانبها قالت أمل محمد السايح المتبرعة بإحلال وتجديد مستشفى صدر إسنا، أن عمليات التجديد شملت توفير 25 سرير و25 شيزلونج و25 ستارة و25 ملاية و20 كومودينو للمرضى و25 مرتبة و8 دورات مياه كاملين و10 أسطوانات أكسجين و3 ثلاجات و10 مراوح وإستقبال كامل و2 دورة مياه للأطباء، وكراتين من الكحولات والكلور والصابون السائل والمياه وخلافه.

وكان قد صرح الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الأحد، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تم فحص ما يقرب من 81 حالة من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا داخل مستشفى صدر إسنا، وتم رصد 20 حالة إيجابية منهم سبعة حالات ببندر إسنا و3 حالات بقرية طفنيس، وحالتان بقرية الدير وحالتان بقرية النواصر، وحالة بقرية أصفون وآخرى بقرية الكيمات، وحالة بقرية السريب وحاله بقرية القرية وحالة بجزيرة راجح وحالة بقرية الزنيقه، وتم تسليم الأدوية للجميع، وسيتم إبلاغهم مساء اليوم طبقاً لوضع الحالة بتفاصيل الوضع ومتابعة حالاتهم ومخالطيهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور زكريا الحداد، فى بيان صحفى، أن الأولوية بمستشفى إسنا للحجر الصحى فى العزل داخلها خلال الفترة المقبلة، سيكون لأهالى مدينة إسنا ومن الحالات التى تم فحصها خلال الفترة الماضية داخل مستشفى صدر إسنا وثبتت إيجابية مسحتهم خلال الأيام الماضية، موضحاً أن رجال مستشفى صدر إسنا انطلقوا بدءاً من الأسبوع الماضى فى سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها، حيث تم الإتصال بجميع أصحاب الملفات، لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، موضحاً أنه تم خلال الساعات الماضية أعمال تجهيز مستشفى الصدر بإسنا بسعة 14 سريرا قابلة للزيادة، وذلك للبدء الفعلى فى إنقاذ أهالى مدينة إسنا من أصحاب الحالات الحرجة بإدخالهم بأولوية مسبقة لمستشفى العزل الصحى بإسنا.



نائب محافظ الأقصر يتفقد إحلال وتجديد مستشفى صدر إسنا



نائب محافظ الأقصر يتفقد إحلال وتجديد مستشفى صدر إسنا



نائب محافظ الأقصر يتفقد إحلال وتجديد مستشفى صدر إسنا



نائب محافظ الأقصر يتفقد إحلال وتجديد مستشفى صدر إسن