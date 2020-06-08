اليوم السابع
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لمواجهة كورونا

صور.. مبادرة" إرادة شعب الشرقية" تجوب مدينة أولاد صقر لتوعية الأهالى بكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:54 م
صور.. مبادرة" إرادة شعب الشرقية" تجوب مدينة أولاد صقر لتوعية الأهالى بكورونا مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر
الشرقية -فتحية الديب

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يواصل فريق مبادرة " إرداة شعب الشرقية"  بإشراف الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظة الشرقية، حملات التوعية بنطاق المحافظة، للحديث مع  الأهالى عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءت الإحترازية.

وقام اليوم، عددا من  المواطنين والشباب المتطوعين في المبادرة بجولة توعوية بمركز ومدينة أولاد صقر، لتوزيع الكمامات علي المارة مجانا، ومتابعة مدي إلتزام السائقين في المواقف بإرتداء الكمامة وكذلك الركاب،  فضلا عن تقديم النصائح لهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم الحديث مع الباعة الجائلين بالأسواق توعويتهم بضرورة إرتداء الكمامة حرصا على صحتهم وضروة إتباع التباعد الإجتماعي أثناء عملية البيع والشراء.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة،وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (1)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (2)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (3)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (4)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (5)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (6)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (7)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (8)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (9)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (10)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (11)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (12)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (13)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (14)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (15)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (16)
 
مبادرة إرادة شعب الشرقية تجوب مركز أولاد صقر (17)

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