صور.. عمدة العواسجة بالشرقية: نطبق إجراءات الحظر بالقرية حرصا على الأهالى

الشرقية - فتحية الديب

ضرب "محمود ناصف" عمدة قرية العواسجة بمحافظة الشرقية، أروع الأمثلة لقدرته على تطبيق إجراءات الحظر داخل قريته وسط تجاوب من الأهالى، وتعاون معه حرصا على صحتهم، حيث ألزم جميع المحال التجارية بالقرية بالغلق فى الخامسة مساء، وعدم نزول الباعة الجائلين للقرية للتواجد فى شوارع أو السوق الأسبوعى المحدد لها، واقتصر عملية البيع داخل القرية على أبناء القرية فقط مع مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم وبين الأهالى أثناء عملية البيع والشراء.

قرية العواسجة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، يقدر عدد سكانها بحوالى 20 ألف نسمة ولها 14 تابع، مع بداية ظهور أول حالة كورونا إيجابية لسيدة مسنة من أبناء القرية تم تحويلها لمستشفى العزل بكفر الزيات وتماثلت للشفاء، تكاتف العمدة مع أهالى قريته للتعامل مع أى خطر محتمل فى اتجاه موازى لتوجه الدولة.

وقال " محمود ناصف" 42 سنة عمدة قرية العواسجة، إن شباب القرية حرصوا على التعاون معه لمواجهة هذا الفيروس اللعين، من خلال تعقيم الشوارع والمنازل مرة كل أسبوع مع تعقيم يومى للمنشأة الحيوية ذات الكثافة العالية مثل مكتب البريد والسجل المدنى والجمعية الزراعية، ومخابز العيش والوحدة الصحية، وعند ظهور حالة إيجابية بالقرية يتم حصر المخالطين لها وعزلهم بالمنزل، وإعطائهم رقم تليفونى للتواصل معهم،بشأن متطلباتهم الحياتية ويتم توفير سلع غذائية من لحوم وخضار وفاكهة وأدوية ومطهرات، ويتم إيصال الأشياء المطلوبة إليهم مجانا، تبرعا من أهل القرية رغم رفض بعض الحالات لأنهم ميسورون الحال لكن تم الاتفاق معهم أن الهدف من المبادرة تحقيق الاكتفاء لهم لعدم خروجهم من المنزل وتم تحديد رقم هاتف للتواصل معهم.

ويقول " حمادة مكي" أنه قام بتوصيل شنط مساعدات لعدد من الأسرة كانت معزلة بمنازلها فى شهر رمضان، يتم ترك الحقائب أمام المنزل، كما قام " أيمن الفقي" من المتطوعين، بتوفير عدد من الكمامات حيث يتم توزيع ٥٠٠ كمامة مجانية على الغير قادرين أو الوافدين إليها وعلى مكتب البريد.

وتابع " محمد ماهر" من أبناء القرية، يتم إرسال التقارير الطبيبة للحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس للدكتورة "حمان فهيم" مديرة استقبال بمستشفى الأحرار، من خلال الواتس الخاص بها وهى من أبناء القرية، لمراقبة الحالات وكتابة الأدوية لهم وعزل أنفسهم بالمنازل وحتى الآن الحمد لله لم يتضح إيجابية حالة منهم كله اشتباه.

وأشاد أهالى القرية بجهود " حاتم عبد العزيز"رجل أعمال من مركز ههيا، بدعمه القرية بمواد تعقيم لرش وتطهير الشوارع والمنشات الحيوية.

الشوارع خاوية بقرية العواسجة

الشوارع خاوية بقرية العواسجة

غلق المحال بقرية العواسجة

غلق المحال بقرية العواسجة

شباب قرية العواسجة

تطهير الشوارع

تطهير الشوارع

شوارع قرية العواسجة

شوارع قرية العواسجة

شوارع قرية العواسجة

شوارع قرية العواسجة