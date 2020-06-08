صور.. رفع 16 طن مخلفات بحملات نظافة وتكريم قيادات مدينة الزينية تقديراً لجهودهم

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، اليوم الإثنين، حملة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، وذلك لإستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية على شارع "العصارة – الصحارة"، من التراكمات والمخلفات من الطرق، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تم رفع 12 طن مخلفات بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، ومنصور عبد الله مسؤول النظافة بالقرية، وسامى جاد الكريم سكرتير القرية، ومصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع 4 طن من القمامة بالقرية بقيادة عبد الحكيم أحمد رئيس قرية العشى، ومكى عمر سكرتير القرية.

وفى نفس السياق صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه في إطار تمييز وإثابة العاملين برئاسة المركز والوحدات القروية والإدارات النوعية لمركز ومدينة الزينية، وتقديراً لجهودهم تم تكريم كل من يوسف أحمد جلال (نائب رئيس المركز والمدينة)، وأحمد أبو عيش (سكرتير المركز المركز)، ورفعت حرز الله (مدير مكتب رئيس المركز)، وعبد النبى يوسف (مدير العلاقات العامة والإعلام)، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلى (مدير الإدارة الزارعية)، وذلك تقديراً لجهودهم في إيقاف التعديات علي الأراضي الزراعية وإنجاز تقنين وضع اليد علي أملاك الدولة خلال الفترة الماضية، وقام السيد العقيد / أحمد الهواري ( رئيس مركز ومدينة الزينية ) بتسليمهم شهادات شكر وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لإنهاء توصيلات الصرف الصحي لسرعة الرصف تيسيرا علي المواطنين.

وكانت قد شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماع مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى، ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد أبو عيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الأعمال ومناقشة أوضاع القرى.



رفع 16 طن بحملات نظافة وتكريم قيادات مدينة الزينية تقديراً لجهودهم (1)



رفع 16 طن بحملات نظافة وتكريم قيادات مدينة الزينية تقديراً لجهودهم (2)



رفع 16 طن بحملات نظافة وتكريم قيادات مدينة الزينية تقديراً لجهودهم (3)



رفع 16 طن بحملات نظافة وتكريم قيادات مدينة الزينية تقديراً لجهودهم (4)