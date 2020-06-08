اليوم السابع
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صور.. رفع القمامة وتطهير فرع رشيد أمام قرية بنوفر بكفر الزيات

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:17 م
صور.. رفع القمامة وتطهير فرع رشيد أمام قرية بنوفر بكفر الزيات حملة مكبره لتطهير نهر النيل فرع رشيد بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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شنت هندسة ري بسيون بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لتطهير نهر النيل فرع رشيد، بعد تراكم اكوام القمامة على شاطئ النهر. وكان الأهالى قد تقدموا بشكاوى لمديرية الري بالغربية بسبب انتشار القمامة بنهر النيل وانتشار ورد النيل بصورة كبيرة، وعلى الفور دفعت هندسة ري بسيون وكفر الزيات بالكراكات برئاسة المهندس رزق مصطفى مدير عام حماية النيل شمال رشيد، والمهندس ابراهيم يس مفتش النيل بدسوق، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وايضا رفع ورد النيل، وإزالة الحشائش على الشاطئ.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية كفر الديب والقرى المجاورة والتابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بسبب تراكم كميات القمامة وتحويل قطعة أرض على طريق نهر النيل " العباسي " إلى مقلب قمامة يستخدم المركز والمراكز المجاورة وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية وعلى راسهم المحافظ .

ورصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل ، قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتحويل قطعة أرض على ضفاف النيل إلى مقلب قمامة مفتوح وسط الأراضي والكتلة السكنية، الأمر الذي جعل الأهالي يتخلصون منها عن طريق إشعال النيران بها، والتي تتسبب في تصاعد الادخنة السامة وإصابة الأطفال وكبار السن بالأمراض الصدرية الخطيرة .

وفي هذا الصدد، قال قدري الشحات عبد العال أحد اهالي القرية : يعيش الأهالي في بؤرة وباء حقيقية في هذة الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا ، وسط غياب الأجهزة التنفيذية التي حولت القرية إلى مقالب قمامة دون حلول حقيقية .

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