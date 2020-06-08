صور ..رئيس منطقة الإسكندرية يضع قواعد امتحانات الشهاده الأزهرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

عقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والشيخ صالح عبدالله مدير إدارة الامتحانات اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، بمديرى المراحل التعليمية، وموجهى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى إدارات المنطقة؛ للوقوف على أخر مستجدات العملية التعليمية، والتأكيد على التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وقال بيان المنطقة الأزهرية اليوم ، أنه فى بداية الاجتماع تقدم فضيلة الشيخ أحمد هاشم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى تقييم الأبحاث واعتمادها ، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق، وإتقان العمل والإخلاص فيه، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، والتطهير والتعقيم اليومى لمقرات اللجان قبل وبعد الامتحان، وتهيئة المناخ المناسب للطالب لأداء الامتحان مع محاربة الغش بكافة الطرق والوسائل ، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان .

وأكد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى للمنطقة ، على تفعيل دور الموجهين من بداية اللجان وحتى نهايتها ، والعمل على خروج الامتحانات بالصورة التى تليق بمنطقة الإسكندرية، ونبه على أهمية تفعيل المنصة التعليمية والقناة التعليمية الخاصة بالمنطقة للتواصل المستمر مع الطلاب وأولياء أمورهم .

وأكد الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات على التطهير والتعقيم المستمر للجان، والمتابعة الدائمة والمستمرة لنظافة اللجان داخليًا وخارجيًا، والتأكد من سلامة أجهزة الكشف المعادن الخاصة بكل لجنة .

وأضاف سمير عبداللاه مدير إدارة المعلومات ، أنه تم إنشاء مجموعة مغلقة على التواصل الاجتماعى للتواصل المستمر بين الإدارة المركزية للامتحانات وبين رؤساء اللجان.

حضر الاجتماع إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وأشرف على تجهيز الاجتماع صفاء صبحى مدير العلاقات العامة بالتعاون مع ثناء سعد مدير إدارة المكتبات.

اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم