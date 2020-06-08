اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..رئيس منطقة الإسكندرية يضع قواعد امتحانات الشهاده الأزهرية

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:14 م
صور ..رئيس منطقة الإسكندرية يضع قواعد امتحانات الشهاده الأزهرية اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والشيخ صالح عبدالله مدير إدارة الامتحانات اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، بمديرى المراحل التعليمية، وموجهى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى إدارات المنطقة؛ للوقوف على أخر مستجدات العملية التعليمية، والتأكيد على التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وقال بيان المنطقة الأزهرية اليوم ، أنه فى بداية الاجتماع تقدم فضيلة الشيخ أحمد هاشم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى تقييم الأبحاث واعتمادها ، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق، وإتقان العمل والإخلاص فيه، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، والتطهير والتعقيم اليومى لمقرات اللجان قبل وبعد الامتحان، وتهيئة المناخ المناسب للطالب لأداء الامتحان مع محاربة الغش بكافة الطرق والوسائل ، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان .

وأكد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى للمنطقة ، على تفعيل دور الموجهين من بداية اللجان وحتى نهايتها ، والعمل على خروج الامتحانات بالصورة التى تليق بمنطقة الإسكندرية، ونبه على أهمية تفعيل المنصة التعليمية والقناة التعليمية الخاصة بالمنطقة للتواصل المستمر مع الطلاب وأولياء أمورهم .

وأكد الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات على التطهير والتعقيم المستمر للجان، والمتابعة الدائمة والمستمرة لنظافة اللجان داخليًا وخارجيًا، والتأكد من سلامة أجهزة الكشف المعادن الخاصة بكل لجنة .

وأضاف سمير عبداللاه مدير إدارة المعلومات ، أنه تم إنشاء مجموعة مغلقة على التواصل الاجتماعى للتواصل المستمر بين الإدارة المركزية للامتحانات وبين رؤساء اللجان.

حضر الاجتماع إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وأشرف على تجهيز الاجتماع صفاء صبحى مدير العلاقات العامة بالتعاون مع ثناء سعد مدير إدارة المكتبات.

 

FB_IMG_1591615966870
اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

 

FB_IMG_1591615970652
اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

 

FB_IMG_1591615973223
اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

 

FB_IMG_1591615976424
اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

 

FB_IMG_1591615980194
اجتماع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ازهر اسكندرية

امتحانات الازهر

المنطقة الازهرية بالاسكندرية

الثانوية الازهرية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة