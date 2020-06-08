صور ..حملة للشباب والرياضة بالغربية لتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا

الغربية - محمد طارق

واصلت، اليوم الاثنين، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد الوكيل وكيل الوزارة، حملات توزيع الكمامات، ونفذ مركز شباب ميت عساس التابعة لإدارة سمنود من خلال شباب التطوع بالمركز المبادرة بتوزيع الكمامات على الأهالى .

وبدأ الشباب بالمرور على الأسواق والمحلات وقاموا بتوزيعها على المواطنين وتطهير أيادى الباعة باستخدام المطهرات الكحولية، ونشر التوعية وإرشاد المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل ضرورة وحتمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، فى كل وسائل المواصلات والأسواق بالقرى والمدن وداخل المؤسسات الحكومية، وذلك حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بضروره الالتزام بإرتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا .

كان وكيل وزارة الشباب والرياضة قد عقد مؤخرا اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمرحلة القادمة من خلال توزيع الكمامات على المواطنين وتوعيتهم بخطورة المرحلة التى تمر بها البلاد.

وأوضح خلال الاجتماع بأن المديرية ستقوم مديرية بتطبيق سياسة توزيع الكمامات وارتدائها فى جميع الأماكن المختلفة بجميع قرى ومدن المحافظة إيماناََ بدور كل مؤسسة فى الدولة بضرورة المشاركة فى توعية المجتمع.



توزيع الكمامات على المواطنين



توزيع الكمامات



توزيع الكمامات