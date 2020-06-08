صور..تشكيل لجنة لمتابعة وسائل الحماية من كورونا بمصانع مدينة الصالحية الجديدة

الشرقية -فتحية الديب

شكل جهاز مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، لجنة متابعة من جهاز المدينة بالتنسيق مع الإدارة الصحية وجمعية المستثمرين، للمرور على عدد من المصانع بالمدينة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة ومدى التزام المصانع بوسائل الحماية من فيروس كورونا.

وقال رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن اللجنة زارت 6 مصانع بالمدينة وتبين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم تدوين بعد الملاحظات من عدم ارتداء بعض العاملين الكمامة بأحد المصانع، وجاري القيام بحملات بصورة مفاجئة لمتابعة كافة المصانع بالمدينة، وذلك حرصا على سلامة العاملين من عدوى انتقال فيروس كورونا .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام ومركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.