اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تركيب أول كابينة تعقيم ذكية لمواجهة أزمة كورونا بجامعة الأزهر

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:40 ص
صور.. تركيب أول كابينة تعقيم ذكية لمواجهة أزمة كورونا بجامعة الأزهر تركيب بوابات التعقيم
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة الأزهر تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبني الأمانة العامة للجامعة بعد اعتماد الكابينة التجريبية الأولى، وأوضح أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور الجندي شاكر الجندى رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات، والدكتورعلى البيلي وكيل كلية الهندسة بنات، والدكتور رجب محمد الصغير بقسم الهندسة الكهربية  كلية الهندسة بنات ٬ أن كابينة التعقيم الذكية تتميز بالآتي:
 
1- تعقيم ذاتي ذكي لليد بدون تلامس وقد قدمت لجنة التصميم مقترحين لذلك.
2- قياس ذاتي لدرجة حرارة ذكي للزائر وبدون تلامس باستخدام حساسين للحرارة والمسافات.
3- جهاز تحكم يضم وحدة تصوير للزائر المحتمل إصابته بفيروس كورونا تظهر صورة الزائر على شاشة مع حفظ الصورة في ذاكرة إلكترونية. بالإضافة إلى جهاز انذار صوتي ومرئي للتعريف بالمصاب المحتمل. 
4- وحدة تعقيم ذاتي تضم عدة مخارج لتعقيم الزائرين تغطي كافة إجزاء الجسم دون عمل تشويه للملابس.
5- للكابينة نموذجين إحداهما مصنوعة من الإستيل المدهون إلكتروستاتیك والمقاوم للصدأ والتآكل، والأخرى من الالمونيوم الجيد. كما أن الوحدتان خفيفة وسھله الحمل وآمنة وفعالة، يعمل التعقيم داخلھا بدون أي تلامس مع جسم الإنسان.
6- التصميم يحتوي على نموذجين للتعقيم أحدهما باستخدام طلمبات المياه والآخر باستخدام ضاغط موزع الهواء لكي تناسب جميع أجواء الاستخدام سواء كان متوسط وكثيف الزيارات.
7- الوحدات تحتوي على خزان مادة التعقيم بسعة 60 لتر وبالتالي يمكنه تعقيم 6000 شخص.
8- إمكانية ضبط معدل التعقيم بحیث یتم خلال 3 أو 5 أو 7 أو 10 ثواني، وكذلك ضبط توزیع رذاذ سائل التعقيم على كامل مساحة الوحدة.
9- للكابينة عداد إلكتروني لعدد الزائرين (عد المعقمين)
 
وبعد تنفيذ الكابينة  وعمل دائرة تحكم ذكية خاصة بجامعة الازهر (صنعت بجامعة الأزهر) تم تثبيتها وعملها اليوم بمقر إدارة الجامعة في وجود العديد من قيادات الجامعة ، ثم قام الفريق بتقديم رؤي ومقترحات جديدة لجعل عملية التعقيم بسيطة وامنه باستخدام طريقة ديجيتال وكذلك سهلة الصيانة٬ وعلي أثر ذلك قام فريق العمل بإهداء تلك الكابينة لجامعة الازهر علي نفقتهم الخاصة متمنين لجامعتهم العريقة مزيدا من التقدم كما شكروا قيادات الجامعة على تشجيعهم المستمر وحرصهم الدائم على حل الأزمة الحالية.
 
102877561_2631347530451735_2535323382687384258_n
 
103302521_2631346800451808_6403421839029273654_n
 
102945153_2631347407118414_4377849529697697336_n

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة