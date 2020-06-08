صور.. إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهما، مشيرا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، و قروي بناويط .

وقال إن مركز ومدينة طما صادر جرار بلوك أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أزال مركز ومدينة المنشأة حالتى تعدٍ بمساحة قيراط بمجلس قروى الدويرات، لافتا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتى تعدٍ على أرض زراعية إزالة فورية على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوى عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح بإجمالى مساحة 600 م٢، كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الاول والثانى الثالث علوى عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالى مساحة 745 م٢ وواحد قيراط فى بندر جرجا، ومجلس قروى العوامر بحرى.