صور.. إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهما، مشيرا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، و قروي بناويط .
وقال إن مركز ومدينة طما صادر جرار بلوك أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أزال مركز ومدينة المنشأة حالتى تعدٍ بمساحة قيراط بمجلس قروى الدويرات، لافتا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتى تعدٍ على أرض زراعية إزالة فورية على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوى عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح بإجمالى مساحة 600 م٢، كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الاول والثانى الثالث علوى عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالى مساحة 745 م٢ وواحد قيراط فى بندر جرجا، ومجلس قروى العوامر بحرى.
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