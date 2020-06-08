اليوم السابع
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صور.. القومى للمرأة بالشرقية يواصل حملاته داخل 35 قرية لمواجهة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 م
صور.. القومى للمرأة بالشرقية يواصل حملاته داخل 35 قرية لمواجهة كورونا حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى
الشرقية – فتحية الديب

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يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، بالتنسيق مبادرة " إرادة شعب الشرقية"، حملات توعية 35 قرية وعزبة بالشرقية، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك في الحملات عدد من الرائدات الريفيات بقري مراكز صان الحجر و فاقوس والصالحية وكفر صقر، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقري ونقل طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة،لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.

ومن القرى التى زارها المجلس، جهينة القبلية وكفر الحاج عمر والحرايرة بمركز فاقوس، والقضاة والشرقاية والهجارسة وشنيط الحرابوة بكفر صقر، و عزبة رزق وعزبة الأمين وعزية شديد بديرب نجم.

مبادرة "إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 200 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفي السعدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.

حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى (1)
 

 

حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى (2)
 

 

حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى (3)
 

 

حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى (4)
 

 

حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى (5)
 

 

حملات القومي للمرأة بالشرقية بالقرى (6)
 

 


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