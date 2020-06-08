صور.. إزالة 3 مبانٍ مخالفة وأسوار بطول 730 مترًا بالعامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكل أشكاله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى ورئيس وحدة التدخل السريع إدارة إشغال الطريق ومدير الطرق ومدير الأزمات والمتابعة الميدانية حيث تمت إزالة سوار وحوائط مبانى بالطوب الأبيض تحت الضغط العالى خلف سوبر ماركت العزومى كينج بحرى على البحيرة على مسطح 700م2 ، إزالة أسوار مبانى بالطوب الأبيض بقرية الوفاء على مسطح 30 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للإزالات الفورية.

فيما تم تنفيذ قرار رقم 98 لسنة2020 عبارة عن ثلاث مبانى منفصلين محاطة بأسوار تحت الضغط العالى بالكينج بحرى وتطل على البحيرة .

و كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورًا، مشددًا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحًا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الانضباط السريع تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.















