اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 3 مبانٍ مخالفة وأسوار بطول 730 مترًا بالعامرية غرب الإسكندرية

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:32 م
صور.. إزالة 3 مبانٍ مخالفة وأسوار بطول 730 مترًا بالعامرية غرب الإسكندرية إزالة التعديات على أراضى الدولة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكل أشكاله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى ورئيس وحدة التدخل السريع إدارة إشغال الطريق ومدير الطرق ومدير الأزمات والمتابعة الميدانية حيث تمت إزالة سوار وحوائط مبانى بالطوب الأبيض تحت الضغط العالى خلف سوبر ماركت العزومى كينج بحرى على البحيرة على مسطح 700م2 ،  إزالة أسوار مبانى بالطوب الأبيض بقرية الوفاء على مسطح 30 م2، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للإزالات الفورية.

فيما تم تنفيذ قرار رقم 98 لسنة2020 عبارة عن ثلاث مبانى منفصلين محاطة بأسوار تحت الضغط العالى بالكينج بحرى وتطل على البحيرة .

و كان اللواء محمد الشريف، محافظ  الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورًا، مشددًا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحًا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الانضباط السريع تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

 

حملات إزالة البناء المخالف (1)
 

 

حملات إزالة البناء المخالف (2)
 

 

حملات إزالة البناء المخالف (3)
 

 

حملات إزالة البناء المخالف (4)
 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة