صندوق مصر السيادى: الشهية الاستثمارية مفتوحة على مجمع التحرير بعد التطوير

كتب أحمد حمادة

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الشهية الاستثمارية للاستثمار فى مجمع التحرير كبيرة جدا فى المرحلة الحالية، مؤكدا أن هناك العديد من الطلبات والافكار الاستثمارية التى يتقدم بها العديد من المستثمرين .

وأوضح سليمان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عبر تقنية فيديو كونفرانس منذ قليل، أن أعمال التطوير الاخيرة التى شهدها ميدان التحرير وأيضا المجمع أدت إلى زيادة الجذب الاستثمارى للمبنى .

وأشار سليمان إلى أن منطقة وسط البلد ستشهد تطويرا وأنه جارى دراسة وضعها خلال الفترة القادمة نظرا لما تملكه من موقع متميز ومبانى تراثية، موضحا أنه سيتم حصر المنشئآت التابعة للدولة ودراسة سبل الاستفادة منها خلال المرحلة القادمة وخاصة مع نقل عمل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف الرئيس التنفيذى للصندوق أنه سيم تشكيل لجان من أجل دراسة الأصول التابعة للدولة وأصول الوزارات لبحث أفضل الطرق التى يمكن أن يتم استغلال هذه المنطقة خاصة وأن جميع عواصم العالم تعتمد على منطقة المنتصف لتكون أكثر المناطق جذبا للسياحة الداخلية والخارجية .

واكد على ان الصندوق يبحث عدد من الشراكات مع العديد من الصناديق السيادية فى عدد من الدول المجارة وذلك للاستفادة من تجاربها السابقة ولكى يبدأ الصندوق من حيث انتهى الاخرون، مشيرا إلى أن تصنيف مصر فى ظل نشأة الصندوق الحديثة يعتبر تصنيفا متقدما جدا خاصة فى ظل وجود أكثر من دولة تسبقنا فى تأسيسه .

وفيما يخص تأجيل طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام أوضح سليمان ان التاجيل جاء بسبب الظروف الطارئة بسبب أزمة كورونا، وأنه سيتم إعادة الطرح وفقا للظروف المناسبة، مشيرا إلى أنه لم يتم التراجع عن الطرح .