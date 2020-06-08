صحة شمال سيناء: 5 حالات مصابة بكورونا تخضع للعلاج وشفاء حالتين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها، ان آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء تؤكد وجود 5 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين ، واوضح البيان إجمالى الحالات 45 حالة، السلبى منها 34 حالة، و4 حالة تحت الفحص، والحالات الإيجابية 7 حالات، تم منها شفاء 2 حالة، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 2 حالة فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزليا.

وسبق وأعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 66 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر مايو 2020 الماضي، مؤكداً أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزيارتهم منزليًا.

وقال إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية،.أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيراً إلى إعفاء 43 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و23 حالة علي الأقسام الداخلية، مشددا على أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني ،وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة.