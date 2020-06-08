صحة شمال سيناء: فريق طبى للكشف على المسافرين ومتابعة حالتهم الصحية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الإدارة الصحية بمركز الحسنة فى وسط سيناء، استمرار فريق طبى فى المتابعته الصحية للمسافرين على طرق وسط سيناء. وجاء فى البيان، أنه تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحبة بالعريش، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بمديرية الشئون الصحية، ومحسن صبحى مراقب عام مديرية الشئون الصحية بالعريش، والدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة.

نفذ اليوم فريق العمل برئاسة محمد نبيل مراقب أول الأوبئة بالإدارة الصحية، والمراقب الصحى عبدالله موسى مراقب صحى وحده أم شيحان، أعمالهم بقياس درجة الحرارة للمسافرين إلى مدينة الحسنة، والكشف الظاهرى عليهم ومتابعة للمخالطين ميدانيا.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف الصحى والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء، إن فرق المراقبين الصحيين بدأت عملها منذ ظهور الوباء فى مصر بتكليف من اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات الدكتور طارق شوكة مدير الصحية بنقاط رئيسية فى كمين بالوظة على مدخل محافظة شمال سيناء الغربى على مسار طريق العريش القنطرة ، وكمين الفرما على مدخل طريق شمال سيناء بورسعيد، وعلى مدخل محافظة شمال سيناء الجنوبى على الطريق الأوسط ومداخل المحافظة على طريق نخل نويبع الرابط بين شمال وجنوب سيناء ، وعلى مداخل ومسارات الطرق بوسط سيناء، ومسار طريق العريش بئر العبد بكمين الميدان.

وأضاف أنه تتواجد فرق طبية على المنافذ الحدودية للمحافظة بمنفذ العوجة ومنفذ رفح وميناء العريش البحرى، وأشار إلى أن كل هذه الفرق مهمتها الترصد لأى وصول حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا، وتم بالفعل الاشتباه فى حالات نقلت للمستشفيات واتخذت معها إجراءات الفحص الطبى وتحليل العينات .

وتابع أن كل هذه الإجراءات يقوم بها فريق عمل متكامل من أطباء ومجموعات المراقبين الصحيين، ويتم متابعتها من مديرية الصحة والطب والوقائى، وتقوم بتنفيذها الإدارات الصحية كلًا فى نطاقها الجغرافى وهى ادارات العريش ، وبئر العبد ، والحسنة، ونخل الصحية.

الكشف على المواطنين المسافرين بشمال سيناء

الكشف على المواطنين المسافرين بشمال سيناء

الكشف على المواطنين المسافرين بشمال سيناء

الكشف على المواطنين المسافرين بشمال سيناء