صحة شمال سيناء: استمرار إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام، وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء عدد 66 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر مايو 2020 الماضي مضيفا أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزيارتهم منزليًا.

وأوضح إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.

وأشار إلى إعفاء 43 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و23 حالة علي الأقسام الداخلية، مشددا على أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.

وجاء فى البيان أنه تحت رعاية الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحية بالعريش، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائي بمديرية الشئون الصحية، ومحسن صبحي مراقب عام مديريه الشئون الصحية بالعريش، والدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة، نفذ اليوم فريق العمل برئاسة محمد نبيل مراقب أول الأوبئة بالإدارة الصحية، والمراقب الصحي عبد الله موسي مراقب صحي وحده أم شيحان ، أعمالهم بقياس درجه الحرارة للمسافرين إلى مدينة الحسنة والكشف الظاهري عليهم ومتابعة للمخالطين ميدانيا.