صحة الشرقية تنعى ممرضة توفيت متأثرة بفيروس كورونا بمسشتفى ههيا

الشرقية - إيمان مهنى

توفيت ممرضة من محافظة الشرقية، متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا، ذلك خلال خضوعها للعلاج بأحد مستشفيات العزل.



ونشر بيان لمديرية الصحة، نعي الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بالمحافظة، شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالي السيدة مني علي أحمد محمد، ممرضة بمستشفي ههيا المركزي، والذي وافتها المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبها عند الله من الشهداء.



ويذكر أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، قد سبق وأعلن عن خروج 27 حالات شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم اليوم خروج حالات شفاء للمرة الأولي من ثلاث مستشفيات منهم 9 حالات من مستشفي السعديين، و 10 من ههيا، وحالة من مستشفي الصوفية المركزي، هذا بجانب 4 حالات من مستشفي العزل بفاقوس، و 4 حالات من مستشفي الصدر، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 187 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 107 حالة بعزل الزقازيق، 17 حالات بالصدر، 26 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفي كفر صقر، 7 بمستشفي الإبراهيمية، 2 بحميات فاقوس، ٩ بمستشفي السعديين، و 10 بمستشفي ههيا المركزي، وحالة بالصوفية، كما عبرت المستشفيات عن فرحتها بتمام الشفاء للمرضي كل بطريقته حيث قامت أحدهم باصطفاف الجيش الأبيض وعمل ممر لخروج الحالات، وآخري بتوزيع باقات من الورود، في جو من السعادة والفرحة والسرور، ووسط تصفيق حار، وزغاريد من الفرق الطبية.

وأوضح "مسعود" بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.