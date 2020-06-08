صحة إسنا: رصد 21 حالة جديدة مصابة بكورونا وجار التعامل مع مخالطيهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أنه تم خلال الساعات الماضية، رصد 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها خلال الأيام الماضية، منها 9 حالات ببندر إسنا، و3 حالات بقرية النجوع قبلى، وحالتين بأصفون، وحالتين بالترعة، وحالتين بقرية طفنيس، وحالة بقرية الحلة، وحالة بقرية زرنيخ، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تقرر من دقائق دخول عبد الرحمن عدلي فني التحاليل الذى كان قد تقدم بإستغاثة للإدارة الصحية، حيث كان يعمل بمستشفي إسنا للحجر الصحى فنى تحاليل، وخرج وبعدها أصيب بكورونا، وبعد الإستغاثة تقرر دخوله لمستشفى العزل لتلقى العلاج اللازم.

وأكد الدكتور زكريا الحداد، أن الأولوية بمستشفى إسنا للحجر الصحى فى العزل داخلها خلال الفترة المقبلة، سيكون لأهالى مدينة إسنا ومن الحالات التى تم فحصها خلال الفترة الماضية داخل مستشفى صدر إسنا وثبتت إيجابية مسحتهم خلال الأيام الماضية، موضحاً أن رجال مستشفى صدر إسنا انطلقوا بدءاً من الأسبوع الماضى فى سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها، حيث تم الإتصال بجميع أصحاب الملفات، لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، موضحاً أنه تم خلال الساعات الماضية أعمال تجهيز مستشفى الصدر بإسنا بسعة 14 سريرا قابلة للزيادة، وذلك للبدء الفعلى فى إنقاذ أهالي مدينة إسنا من أصحاب الحالات الحرجة بإدخالهم بأولوية مسبقة لمستشفى العزل الصحى بإسنا.

وكان قد قاد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تجهيز مستشفى صدر إسنا لتحويلها للعزل بعد التوسعة وتوفير الفرش بالكامل لها بالتعاون مع المجتمع المدنى وأهل الخير ، حيث قام نائب المحافظ برفقة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، ولجنة من وزارة الصح، بجولة لمتابعة مستشفى حميات الصدر بإسنا.