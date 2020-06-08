صحة أسوان: بدء تعافى وخروج حالات مصابة بكورونا من مستشفى صدر إدفو

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور عبد الغفار الضيفى مساعد وكيل وزارة الصحة بأسوان للرعاية الأساسية بمركز إدفو لـ" اليوم السابع" أنه تابع العمل داخل مستشفى صدر إدفو التى يتم بها استقبال وحجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتابع أنه بفضل الله وجهود أهل الخير العينية الأمور تتحسن حيث بدأ تعافى وخروج حالات من مستشفى صدر إدفو، مشيدا بالفريق الطبى ولمن دعمهم مناشدا بالدعم الكامل لمبادرات الشباب لأنهم أثبتوا جدارتهم التامة فى التعاطى مع الأزمة.

من ناحية أخرى كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى تعبئة أسطونات الأوكسجين للوفاء بإحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية فى ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، صرح بذلك العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية فى بيان صحفى والذى أوضح بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الإتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها ، بجانب توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى.

وأشار إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيها، لليوم الواحد أو بمقابل 50 جنيه فى حالة إستخدم جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع إسترداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع .

من ناحية اخرى وفى مبادرة رائدة لمحافظة أسوان لمواجهة إنتشار فيروس كورونا من خلال توفير الألاف من الكمامات من النوع الجيد بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح.

وهو ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث كشف عن وصول أعداد كبيرة من الكمامات والتى سيتم توزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة ، وأيضاً منافذ التوزيع بوحدات التضامن الإجتماعى.

وتابع أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لترشيح الجمعيات النشيطة والتى لها سابقة أعمال مشرفة مع مراعاة التوزيع الجغرافى لضمان وصول الكمامات لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة من أجل المواجهة الحازمة لمحاولات بعض ضعاف النفوس بخلق سوق سوداء ، وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة نسقت مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء كميات كبيرة من الكمامات وسيتوالى وصولها على دفعات للوفاء بأحتياجات المواطنين مع توزيعها بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والذين يقوم بدور وطنى وبناء فى مجابهة جائحة كورونا.

وأكد على أن ذلك يتوازى مع المشاركة المجتمعية الجادة لمواجهة الأزمة من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين سواء بالتبرعات المادية والتى يتم توريدها فى حساب المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعى حيث تم توجيهها لشراء كمامات وتزيعها مجاناً على مواقف السرفيس والمصالح الحكومية أو بالتبرع بالمستلزمات الطبية المختلفة والتى يتم توزيعها على مخازن مستشفيات الفرز والعزل أولاً بأول.