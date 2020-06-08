صادرات الاتحاد الأوروبى من القمح اللين ترتفع 65% إلى 32.32 مليون طن

رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات القمح اللين من دول الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020، الذي بدأ في أول يوليو الماضي، وصلت إلى 32.32 مليون طن بحلول السابع من يونيو بزيادة حوالي 65 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.

ووصلت صادرات الشعير من الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020 إلى 7.0 ملايين طن بزيادة 65 % عن الفترة المماثلة من الموسم السابق بينما انخفضت صادرات الذرة 17 %الى 18.70 مليون طن.

وتواصل المفوضية الأوروبية إدراج بريطانيا في بياناتها الأسبوعية لصادرات وواردات الحبوب في أعقاب خروجها من التكتل في نهاية يناير .