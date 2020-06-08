اليوم السابع
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سهم بتلكو يصعد ببورصة البحرين هامشياً بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:06 ص
سهم بتلكو يصعد ببورصة البحرين هامشياً بمستهل تعاملات جلسة الاثنين بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحاً 0.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1270.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 99.6 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً  بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.27%.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك البحرين الوطني، عن تدشين أجهزة نقاط بيع جديدة ومطورة بنظام أندوريد في كافة أنحاء المملكة، وذلك من منطلق جهوده المستمرة لتعزيز مستوى خدماته المالية والمصرفية للعملاء، وتتمتع أجهزة نقاط البيع الجديدة بعدة خصائص متميزة تعزز تجربة الدفع لعملاء البنوك، حيث تمتاز بسرعة الاتصال بالشبكة وسرعة إصدار الرصيد مع عملها بخاصية اللمس، وتم تصميم هذه الأجهزة لاستمرار خدمة التعامل مع البطاقات المعززة بتقنية الاتصال قريب المدى، التي أطلقها البنك خلال العام الماضي، إلى جانب دعم المتاجر في تسهيل تقديم برامج الولاء، وقبول عمليات الدفع باستخدام رمز QR وغيرها من أشكال الدفع الرقمي في المستقبل.
 
 
 

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