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سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:37 م
سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية
كتب – أحمد يعقوب

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قال رجل الأعمال، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًا، ويعزز التكامل بين القطاعين بما يؤكد أهمية دورهما فى الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الدمج بينهما يخدم العاملين فى هذا القطاع والشركات والمؤسسات والجهات القائمة عليهما.
 
وأشار رجل الأعمال، سميح ساويرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن دمج صندوق السياحة والآثار، يدعم مصادر التمويل لهذا الصندوق، ويخدم دوره وأهدافه ويعزز إطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية، بما يعزز إيرادات قطاع السياحة، خاصة وأن هذا القطاع يعانى حاليًا بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران.
 
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، وافقت بصورة مبدئية على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع إجراء بعض التعديلات على بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل، حيث ينص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
 
ويضم الصندوق فى عضويته، نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوى الخبرة بنشاط الصندوق.

أخبار الاقتصاد

سميح ساويرس

الجونة

كورونا

صندوق السياحة والآثار

اليوم السابع بلس

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