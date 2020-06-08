سكرتير عام المنيا يسلم 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها

المنيا – حسن عبد الغفار

سلم المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 30 منزلاً بقرية كفر عبدالخالق، بمركز العدوة، بإجمالي تكلفة تقديرية تصل إلي 2 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم، ضمن مبادرة "بنبني حياة" لمواجهة المشكلات الناجمة عن فيروس كورونا، لوقاية قري الصعيد من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد السيد، رئيس مركز العدوة، ونقل السكرتير العام، تهاني المحافظ للأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيداً بدور الجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.















