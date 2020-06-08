اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنيا يسلم 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:30 ص
سكرتير عام المنيا يسلم 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها تسليم المنازل
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 30 منزلاً بقرية كفر عبدالخالق، بمركز العدوة، بإجمالي تكلفة تقديرية تصل إلي 2 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم، ضمن مبادرة "بنبني حياة" لمواجهة المشكلات الناجمة عن فيروس كورونا، لوقاية قري الصعيد من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد السيد، رئيس مركز العدوة، ونقل السكرتير العام، تهاني المحافظ للأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيداً بدور الجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

 

1
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 


محافظه المنيا

الأسر الاولى بالرعايه

أخبار مصرية

كورونا

جمعيات اهليه

بنبنى حياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة