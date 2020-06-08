اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط مسجل خطر لسرقته شقة سكنية فى مدينة نصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:51 ص
سقوط مسجل خطر لسرقته شقة سكنية فى مدينة نصر متهم - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامى لسرقته شقة سكنية فى مدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة. حيث نجحت حملة أمنية لمباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، متهم بسرقة أحد المساكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأرشد عن المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم..

 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 


جريمة سرقة

سرقة شقة

مدينة نصر

امن القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد..وزير التعليم: " كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى..والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد..وزير التعليم: " كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى..والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة