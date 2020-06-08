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سفارة موسكو: وصول الشحنة الأولى من توريدات السكك الحديدية الروسية لمصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:21 ص
سفارة موسكو: وصول الشحنة الأولى من توريدات السكك الحديدية الروسية لمصر توريدات السكك الحديدية الروسية لمصر
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت السفارة الروسية بالقاهرة، إن الشحنة الأولى من العربات الروسية للسكك الحديدية المصرية، قد وصلت أمس الأحد، فيما من المتوقع أن تصل ما يقرب من 31 عربة إلى مدينة الإسكندرية نهاية الشهر الجارى.

 وفى تغريدة لها على حسابها الرسمى على تويتر، قالت سفارة موسكو: "أمس بدأت التوريدات للشحنة الاولى من العربات الروسية للسكك الحديدية المصرية. من المتوقع ان تصل 31 عربة إلى الإسكندرية حتى نهاية يونيو".

 

وكانت وزارة النقل قد استقبلت فى مارس الماضى بميناء الإسكندرية العربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، وهى الصفقة التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتطوير جميع عناصر ومنظومة السكك الحديدية.

 

وتعد الصفقة من أكبر الصفقات فى تاريخ السكك الحديدية وتشمل 1300 عربة جديدة للركاب منها 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية

 

 


توريدات السكك الحديدية

قطارات

العلاقات المصرية الروسية

روسيا

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