سعر نفط عُمان تسليم أغسطس المقبل يسجل اليوم 43.79 دولار

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهرأغسطس القادم اليوم 43.79 دولار للبرميل وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 2.30 دولار، مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية والذى بلغ 42.49 دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم23.65منخفضا بمقدار 11.19دولار مقارنة باسعار تسليم شهر مايو الماضي.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو.

وكان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.2% ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و40.44 دولار على الترتيب

وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو 10% من المعروض العالمي عن السوق.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق، لكن المصادر أبلغت رويترز أن من المستبعد أن يستمر هذا في يوليو، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.