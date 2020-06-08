سعد الحريرى يستقبل السفير المصرى فى لبنان لمناقشة العلاقات بين البلدين

كتب محمد شعلان

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى، السفير المصرى فى لبنان ياسر علوى لعرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، ونشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء السابق سعد الحريرى على "تويتر"، اليوم الاثنين، صورة للقائه بالسفير المصري لمناقشة الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين مصر ولبنان.

استقبال السفير المصري في #لبنان ياسر علوي وعرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين. pic.twitter.com/kbYMXii3Ro — Saad Hariri (@saadhariri) June 8, 2020

وفي وقت سابق، التقى سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، مع رئيس التيار الوطنى الحر النائب جبران باسيل، حيث جرى استعراض آخر التطورات السياسية التى يشهدها لبنان، وذلك فى إطار اهتمام مصر بالحفاظ على الاستقرار فى الساحة اللبنانية.



سعد الحريرى والسفير المصرى فى لبنان

وجاء لقاء السفير الدكتور ياسر علوى مع "باسيل"، ضمن جولة من اللقاءات التى أجراها مؤخرا سفير مصر، وشملت عددا من القيادات السياسية اللبنانية من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ونائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلي، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، وعضو مجلس النواب النائب شامل روكز، إلى جانب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده.

وعلى جانب آخر، وجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، رسالة إلى اللبنانيين، مساء السبت، بعدما شهد لبنان مواجهات بين أنصار حزب الله ومحتجين يطالبون بنزع السلاح من الميليشيات.

وقال سعد الحريري عبر تويتر :"أتوجه إلى كل المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبها إلى ‏التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردود فعل يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة بين أبناء ‏الوطن الواحد"‏.

وأضاف :"إن أي تطاول على السيدة عائشة أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم، ويشكل إهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس ‏لطيف واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسية ورجال الدين من إخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ‏ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديدا".‏