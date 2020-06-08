زى النهاردة.. الجنايات بـ"جبهة النصرة" تأمر بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص الأحراز

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ عام، وبالتحديد يوم 8 يونيه 2019، تمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، تأمر عقب فض أحراز المتهمين بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة لفحص أحراز القضية.

وشمل القرار على أن يكون اول أعضاء اللجنة من علماء الأزهر الشريف، والثانى من دار الإفتاء والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار الأول بمعرفة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والثاني بمعرفة فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، والثالث بمعرفة وزير الأوقاف، لفحص محتويات الكتب والمضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين، على أن تقوم اللجنة بفحص ما تتضمنه هذه الكتب من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو مناقضًا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب والمطبوعات محظور نشرها أو تناولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من ملفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية، وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.