زعيم كوريا الشمالية يشدد على الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتى

سول (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الاثنين، أن الزعيم كيم جونج أون حضر اجتماعا للمكتب السياسى لحزب العمال الكوريين الحاكم حيث جرى مناقشة مشروعات اقتصادية من بينها الصناعة الكيماوية.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع الذى يستمر يومين يأتى فى وقت من الغموض الاقتصادى بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية التى تضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الكورى الشمالى المتأثر سلبا بالفعل بعقوبات دولية تهدف إلى وقف برنامج بيونجيانج النووي.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش "قضايا حاسمة ناجمة عن مواصلة تطوير الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتى وتحسين مستوى معيشة الناس"، وأضافت أن اجتماع المكتب السياسى شدد مرارا على أن الصناعة الكيماوية تمثل "قوة دفع للاقتصاد الوطني".

وقالت إن كيم" شدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لزيادة القدرة على إنتاج المخصبات"، وبعد أسابيع من التكهنات المكثفة بشأن صحته ذكرت وكالة الأنباء الكورية أن كيم حضر افتتاح مصنع للأسمدة فى أول مايو، وشدد الاجتماع أيضا على بناء منازل كوسيلة لتحسين مستوى معيشة الكوريين الشماليين.