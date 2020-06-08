زراعة الوادى الجديد : توريد 259 ألف طن قمح للصوامع والشون من المزارعين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد ،عن الانتهاء من توريد 259 ألفا و471 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الإثنين، وأنه تم حصاد إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة والبالغة نحو 192 ألفا و701 فدان.

أضاف رضوان أنه يجرى استكمال أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة و استلام الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد اسماعيل، أنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد .

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي، أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التي خارج المحافظة، واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك.